Ким Чен Ын спустил на воду новый эсминец для борьбы с «империалистическими пиратами»

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял участие в церемонии спуска на воду нового эсминца «Чвэ Рен», который будет выполнять задачи по борьбе с «наглыми империалистическими пиратами» в составе ВМС. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Мероприятие прошло на судостроительной верфи Нампхо. Эсминец водоизмещением пять тысяч тонн построили более чем за 400 дней, он оснащен «самыми мощными вооружениями». Корабль передали командующему Восточноморским флотом ВМС народной армии КНДР Пак Гван Собу.

Ким Чен Ын указал, что спуск новейшего судна на воду имеет историческое значение и необходим для создания силы «для последовательной защиты морского суверенитета» Северной Кореи.

Ранее лидер КНДР посетил учебную базу спецназа народной армии, где руководил комплексными учениями бойцов.

