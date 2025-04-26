В Турции предупредили о неизбежности масштабного землетрясения в Стамбуле

Масштабное землетрясение неизбежно произойдет в Стамбуле, однако точную дату сейсмособытия невозможно спрогнозировать. Об этом заявил профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган в беседе с РИА Новости

Ранее в турецком городе произошло землетрясение магнитудой 6,2, пострадали 236 человек, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». После ЧП некоторые ученые начали предупреждать об угрозе подземных толчков магнитудой выше 7,5 в районе Стамбула.

Как отметил Эйидоган, регион Мраморного моря был подвержен землетрясениям всегда.

«Говорить о том, что нынешнее землетрясение это предвестник более масштабного – на мой взгляд, это заявления исключительно для средств массовой информации... Да, безусловно, в регионе Мраморного моря будет большое землетрясение, мы как ученые об этом говорим уже давно», - указал эксперт.

По словам Эйидогана, некорректно утверждать, что землетрясение случится через 40-50 лет. Точную дату предсказать невозможно, однако риск мощных толчков в Мраморном море высок.

