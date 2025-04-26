В Ростовской области отразили атаку БПЛА

Военные уничтожили БПЛА в Миллеровском районе Ростовской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.

Отмечается, что средства ПВО отразили воздушную атаку ВСУ минувшей ночью.

«Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», - написал Слюсарь в Telegram-канале.

Ранее в Белгородской области в результате удара украинского беспилотника погибли два человека.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиРостовская Область

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