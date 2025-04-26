В Ростовской области отразили атаку БПЛА
26 апреля 202505:31
Военные уничтожили БПЛА в Миллеровском районе Ростовской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.
Отмечается, что средства ПВО отразили воздушную атаку ВСУ минувшей ночью.
«Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», - написал Слюсарь в Telegram-канале.
Ранее в Белгородской области в результате удара украинского беспилотника погибли два человека.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ким Чен Ын спустил на воду новый эсминец для борьбы с «империалистическими пиратами»
- В Ростовской области отразили атаку БПЛА
- Канада направила ООН $72 млн на питание и гумпомощь для сектора Газа
- Аэропорт во Флориде закрыли после сообщения о бомбе
- На трассе в Ленобласти столкнулись более 10 автомобилей
- В Москве пройдет посвященный 80-летию Победы мотофестиваль
- Лавров: Москва рассматривает серьезные предложения по урегулированию на Украине
- В России ряд пенсионеров получат сразу две выплаты в апреле
- В Чехии решили перенести на склад памятник Советской Армии в Литомержице
- Трамп заявил, что нет необходимости в продлении моратория на пошлины
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru