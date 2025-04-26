McDonald's подала заявку на регистрацию товарного знака в России

Компания McDonald's подала заявку на регистрацию своего товарного знака «Макдоналдс» в Роспатент. Об этом пишет РИА Новости.

Организация хочет производить и продавать напитки и еду, в том числе быстрого приготовления, предоставлять ресторанные услуги и осуществлять доставку продукции.

По данным Роспатента, McDonald's подала заявку на регистрацию в декабре прошлого года. Решение о ее принятии к рассмотрению вынесли в апреле. Компания направила ведомству письмо о соответствии списка товаров и услуг требованиям Кодекса.

Как отметила генеральный директор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина, заявка от сети ресторанов находится на стадии экспертизы заявленного обозначения. Шансы на регистрацию товарного знака высоки, так как McDonald's сохранила права на свои ключевые бренды в России.

Ранее модный дом Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в РФ. Компания планирует производить и продавать в стране ювелирные украшения и бижутерию.

