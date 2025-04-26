На трассе в Ленобласти столкнулись более 10 автомобилей
Более десяти машин столкнулись на трассе Санкт-Петербург — Псков в Ленинградской области. Об этом пишет 78.ru.
По данным издания, авария произошла в Гатчине на Киевском шоссе около съезда на Фрезерную улицу. Предположительно, причиной ДТП стало несоблюдение дистанции автомобилистами.
«Предварительно, при столкновении пострадали трое. Информация об их состоянии уточняется», - отмечается в материале.
В свою очередь, Telegram-канал Shot сообщил, что в Ленобласти столкнулись как минимум 22 автомобиля. Причиной аварии называют гололед.
Ранее на трассе М-11 в Тверской области столкнулись две фуры и легковой автомобиль, в результате произошло возгорание, пострадали два человека.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru