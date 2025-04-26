На трассе в Ленобласти столкнулись более 10 автомобилей

Более десяти машин столкнулись на трассе Санкт-Петербург — Псков в Ленинградской области. Об этом пишет 78.ru.

По данным издания, авария произошла в Гатчине на Киевском шоссе около съезда на Фрезерную улицу. Предположительно, причиной ДТП стало несоблюдение дистанции автомобилистами.

«Предварительно, при столкновении пострадали трое. Информация об их состоянии уточняется», - отмечается в материале.

В свою очередь, Telegram-канал Shot сообщил, что в Ленобласти столкнулись как минимум 22 автомобиля. Причиной аварии называют гололед.

Ранее на трассе М-11 в Тверской области столкнулись две фуры и легковой автомобиль, в результате произошло возгорание, пострадали два человека.

