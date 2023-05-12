Вышла новая книга Захара Прилепина
Вышла новая книга Захара Прилепина «Координата Z», сообщает пресс-служба издательства АСТ.
Как отмечается, писатель намеривался представить новое произведение на Санкт-Петербургском международном книжном салоне и фестивале «Красная площадь», но полученное им ранение при подрыве автомобиля в Нижегородской области изменило эти планы.
Новая книга рассказывает о событиях, происходящих с 2014 года. Автор убежден, что начало специальной военной операции Вооруженных сил России на территории Украины было неизбежно.
Российская поэтесса Лариса Рубальская в беседе с НСН анонсировала выход своей новой книги.
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