Вышла новая книга Захара Прилепина

Как отмечается, писатель намеривался представить новое произведение на Санкт-Петербургском международном книжном салоне и фестивале «Красная площадь», но полученное им ранение при подрыве автомобиля в Нижегородской области изменило эти планы.

Новая книга рассказывает о событиях, происходящих с 2014 года. Автор убежден, что начало специальной военной операции Вооруженных сил России на территории Украины было неизбежно.

Российская поэтесса Лариса Рубальская в беседе с НСН анонсировала выход своей новой книги.

