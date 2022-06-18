Захарова заявила о поставках наркотиков в России в рамках «необъявленной войны»

Захарова подчеркнула, что поставки наркотиков на российскую территорию не получают такой огласки, как реабилитация фашизма или строительство биолабораторий.

«А зря, потому что это также касается нас и наших граждан напрямую. Речь идет о наркотиках, а точнее — о той необъявленной войне, которую ведут против нашей страны спецслужбы Украины с 2014 года», — отметила дипломат.

Представитель МИД в качестве примера заявила о росте поставок синтетических наркотиков в приграничную с Украиной Белгородскую область и привела соответствующие данные. За период с 2019 по 2020 год объемы обнаруженной синтетики выросли в 20 раз, заявляет Захарова.

«Созданные украинцами лаборатории работают на полную мощность: всего одна лаборатория позволяет получить до 30 кг наркотиков (до 300 000 разовых доз) в течение суток — это огромный потенциал и колоссальные черные деньги», — заявила представитель российского МИД.

Она также сообщила, что многие задержанные в РФ украинские закладчики предварительно прошли инструктаж куратора из СБУ.

Ранее Мария Захарова в своём Telegram-канале заявила, что с момента госпереворота в 2014 году Украина «напрямую продаётся западному капиталу», и назвала ее колонией Запада.

