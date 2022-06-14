Захарова назвала Украину колонией Запада
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале заявила, что с момента госпереворота в 2014 году Украина «напрямую продаётся западному капиталу».
По её словам, в период с февраля 2014 года по декабрь 2021 года Киев получил «порядка 70,5 млрд долларов, а с начала специальной военной опреации России - уже более 15 млрд долларов.
«Положение постоянно кредитуемой стороны, на которое вверенное им государство обрекли Порошенко и Зеленский... не просто поставило Украину в зависимость от Запада, а превратило её в колонию и подмандатную территорию во всех смыслах», - заключила дипломат.
Ранее Захарова заявила, что в лице президента Украины Владимира Зеленского Запад взрастил «монстрика», который уже начал досаждать своим создателям.
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