Захарова назвала Украину колонией Запада

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале заявила, что с момента госпереворота в 2014 году Украина «напрямую продаётся западному капиталу».

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По её словам, в период с февраля 2014 года по декабрь 2021 года Киев получил «порядка 70,5 млрд долларов, а с начала специальной военной опреации России - уже более 15 млрд долларов.

«Положение постоянно кредитуемой стороны, на которое вверенное им государство обрекли Порошенко и Зеленский... не просто поставило Украину в зависимость от Запада, а превратило её в колонию и подмандатную территорию во всех смыслах», - заключила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что в лице президента Украины Владимира Зеленского Запад взрастил «монстрика», который уже начал досаждать своим создателям.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗападМИД РФУкраинаМария Захарова
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