Захарова назвала Украину колонией Запада

По её словам, в период с февраля 2014 года по декабрь 2021 года Киев получил «порядка 70,5 млрд долларов, а с начала специальной военной опреации России - уже более 15 млрд долларов.

«Положение постоянно кредитуемой стороны, на которое вверенное им государство обрекли Порошенко и Зеленский... не просто поставило Украину в зависимость от Запада, а превратило её в колонию и подмандатную территорию во всех смыслах», - заключила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что в лице президента Украины Владимира Зеленского Запад взрастил «монстрика», который уже начал досаждать своим создателям.