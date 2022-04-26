Минобороны РФ обвинило Британию в провоцировании Украины на удары по России

Провоцирование Великобританией Украины на нанесение ударов по России с использованием западного оружия в случае их осуществления приведёт к пропорциональному ответу, заявили в Министерстве обороны РФ.

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Комментируя заявление замминистра обороны Великобритании Джеймса Хиппи, считающего легитимными возможные удары Украины, с помощью западного оружия, по военным целям в России для нарушения логистики военных поставок, в российском оборонном ведомстве отметили, что вооружённые силы РФ «находятся в круглосуточной готовности».

«Российские вооруженные силы находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия соответствующих решений в Киеве», - подчеркнули в ведомстве.

В Минобороны РФ также добавили, что присутствие в этих центрах «советников из числа подданных одной из западных стран, не обязательно будут проблемой» при принятии Россией таких решений.

Ранее замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Украина имеет законное право наносить удары по объектам на территории России с целью нарушить логистику военных поставок, а ВС РФ, по схожему принципу, могут обстреливать украинские линии снабжения.

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Фото: mil.ru
ТЕГИ:РоссияУкраинаВеликобританияМинобороны РФ
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