Минобороны РФ обвинило Британию в провоцировании Украины на удары по России
Провоцирование Великобританией Украины на нанесение ударов по России с использованием западного оружия в случае их осуществления приведёт к пропорциональному ответу, заявили в Министерстве обороны РФ.
Комментируя заявление замминистра обороны Великобритании Джеймса Хиппи, считающего легитимными возможные удары Украины, с помощью западного оружия, по военным целям в России для нарушения логистики военных поставок, в российском оборонном ведомстве отметили, что вооружённые силы РФ «находятся в круглосуточной готовности».
«Российские вооруженные силы находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия соответствующих решений в Киеве», - подчеркнули в ведомстве.
В Минобороны РФ также добавили, что присутствие в этих центрах «советников из числа подданных одной из западных стран, не обязательно будут проблемой» при принятии Россией таких решений.
Ранее замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Украина имеет законное право наносить удары по объектам на территории России с целью нарушить логистику военных поставок, а ВС РФ, по схожему принципу, могут обстреливать украинские линии снабжения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+7 107 / сут.
Умерли
375 тыс.+176 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+11 899 / сут.
- Нидерланды приостанавливают выдачу виз россиянам
- Первого фигуранта дела о покушении на телеведущего Соловьёва отправили в СИЗО
- Минобороны РФ обвинило Британию в провоцировании Украины на удары по России
- Лавров заявил, что в международных отношениях наступил момент истины
- Великобритания обновила санкционный список по России
- Путин предложил ежегодно увеличивать расходы на спорт в регионах
- СМИ: Россия остановила поставки газа в Польшу
- Zara опровергла информацию об открытии российских магазинов
- Путин рассказал Эрдогану о ситуации на Украине
- Патрушев не исключил распада Украины на несколько стран
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru