Захарова предложила русские аналоги западным гендерам

В анкете для клиентов, которые хотят сделать массаж в отеле, предлагается указать гендер. В качестве возможных вариантов предусмотрены: небинарная личность, транс-женщина и транс-мужчина и другие.

«Мне понравились опции «наполовину мужчина» и «наполовину женщина». Кентавр и русалка, что ли?» – предположила в своем Telegram-канале Захарова.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что Запад находится на стадии духовного вымирания. Он вспомнил случай в канадском городе Ванкувер, где четырёхлетняя девочка объявила о намерении сменить пол, и заявил, что взрослые нравственно деградировали сами, а теперь разлагают детей.