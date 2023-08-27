Захарова предложила русские аналоги западным гендерам
Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала анкету одного из отелей во французской Лозанне с перечнем западных гендеров для идентификации постояльцев. Дипломат в ироничной форме предложила свои варианты названий – кентавр и русалка.
В анкете для клиентов, которые хотят сделать массаж в отеле, предлагается указать гендер. В качестве возможных вариантов предусмотрены: небинарная личность, транс-женщина и транс-мужчина и другие.
«Мне понравились опции «наполовину мужчина» и «наполовину женщина». Кентавр и русалка, что ли?» – предположила в своем Telegram-канале Захарова.
Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что Запад находится на стадии духовного вымирания. Он вспомнил случай в канадском городе Ванкувер, где четырёхлетняя девочка объявила о намерении сменить пол, и заявил, что взрослые нравственно деградировали сами, а теперь разлагают детей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru