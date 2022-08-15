Кадыров обвинил Запад в аморальности и распущенности

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что Запад находится на стадии духовного вымирания.

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Он вспомнил случай в канадском городе Ванкувер, где четырёхлетняя девочка объявила о намерении сменить пол. По словам Кадырова, это заявление встретили с ликованием «не только сторонники ЛГБТ, но и мать девочки», что может говорить только об одном - взрослые нравственно деградировали сами, а теперь разлагают детей.

«Я не знаю, откуда берутся такие психически ненормальные люди. Я не про ребёнка, а про взрослых, казалось бы, адекватных на вид людей... Позор! Стыд и срам! Запад как был, так и остается рассадником извращенного разврата. Сплошное падение нравов, аморальность и распущенность! Чума на ваши дома, убогие дегенераты» , — подчеркнул глава Чечни.

Ранее Кадыров заявил, что действия ряда стран Запада в отношении введения санкций против России напоминают «пустой лай маленьких щенят», так как этими рестрикциями ничего не удалось достичь, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Саид Царнаев
ТЕГИ:ЛГБТДетиЗападЧечняРамзан Кадыров
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