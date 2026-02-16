Ким Чен Ын открыл улицу в честь освобождавших Курскую область бойцов из КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в торжественной церемонии завершения строительства улицы Сэбель, которую возвели в честь участвовавших в освобождении Курской области северокорейских военных. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Церемония состоялась накануне в Пхеньяне. Улица построена в честь бойцов Корейской народной армии (КНА). Ким Чен Ын инициировал ее строительство для членов семей погибших военных и лично дал ей название «Сэбель», оно переводится с корейского как «новая звезда».

ЦТАК называет улицу «своеобразной группой монументальных архитектурных сооружений, в которой запечатлена настроенность народа вечно передавать сияющие как звезды блестящие подвиги героев-бойцов зарубежной военной операции».

Ранее Ким Чен Ын пообещал вести КНДР вперед и сделать республику социалистическим раем.

