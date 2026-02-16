Овчинский: 10 домов по программе реновации возвели на востоке столицы
В Восточном административном округе в декабре прошлого года построили 10 домов по программе реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
«На востоке Москвы завершено возведение десяти новостроек для программы реновации жилой площадью свыше 230 тысяч квадратных метров. Они расположены в пяти районах столицы – это Измайлово, Северное Измайлово, Метрогородок, Соколиная Гора и Косино-Ухтомский», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
В новостройках насчитывается более трёх тысяч квартир, из них 29 специально адаптированы для маломобильных граждан. Во всех жилых комплексах создана безбарьерная среда - входные группы выполнены без ступеней и порогов, подъезды просторные и хорошо освещённые, оборудованы помещения для консьержей и колясочные, установлены современные лифты.
Все дома подключены к индивидуальным тепловым пунктам, которые обеспечивают стабильное теплоснабжение и горячее водоснабжение, а также позволяют круглогодично поддерживать комфортную температуру в квартирах. На сегодняшний день для объектов реновации в Москве смонтировано уже более 400 таких тепловых пунктов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что программа реновации выполнена уже более чем на четверть. Программа, утверждённая в августе 2017 года, затрагивает около миллиона жителей столицы и предусматривает расселение 5176 домов. Сергей Собянин поручил вдвое ускорить темпы её реализации.
