Министр ГО и ЧС Кубани задержан по подозрению в превышении полномочий

Министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергея Штрикова задержали по делу о превышении полномочий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Суд назначил экс-вице-губернатору Кубани Миньковой домашний арест

«Штриков задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю по подозрению в превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ)», - рассказал собеседник агентства.

По его словам, мероприятия связаны с государственными контрактами.

Штрикову 45 лет, он руководит министерством ГО и ЧС Кубани с 2020 года. Сейчас чиновник находится в статусе исполняющего обязанности министра.

Ранее министр транспорта Краснодарского края Алексей Переверзев был арестован по обвинению в мошенничестве организованной группой либо в особо крупном размере, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

