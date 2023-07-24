Путин запретил в России смену пола человека
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает в стране смену пола человека, за исключением случаев, когда это необходимо по медицинским показаниям.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, смена пола одним из супругов станет основанием для аннулирования брака. Также закон запрещает сменившим пол гражданам усыновлять детей.
Отмечается, что лица, которые изменили пол до дня вступления в силу новых норм, не будут попадать под их действие.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пеской заявил, что опасения по поводу закона о смене пола чрезмерны, все обращения были проработаны экспертами в Госдуме, на все вопросы были даны ответы, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru