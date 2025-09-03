Мария Захарова рассказала, как ее удивила музыка в Анапе
3 сентября 202514:16
Ярослав Харитонов
Светлана Ключкина
Все традиционные песни позволяют с малых лет чувствовать историю душой и любить Россию, заявила Мария Захарова спецкору НСН.
Русская песенная культура воспитывает любовь к отечественной истории, а также передает ее важные события через эмоции и лирику. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время выступления на Восточном экономическом форуме, сообщает спецкор НСН.
«Мы восстанавливаем нашу песенную культуру. Если посмотреть на то, какие песни мы пели, то про что они? Они про историю в доступной и лиричной форме. Все у нас приспособлено к тому, чтобы с детства приучать к этому. Музыка же не только касается нашего сознания. Это лирика, эмоция, одухотворенность. Я была на отдыхе в Краснодарском крае, а эти места живут историей, за один только Азов сколько было битв. Я видела, как идет поджарый загорелый дед и ведет за руку мальчика лет пяти на набережной города Анапы. Как у нас в столицах ходят: обычно один в наушниках, другой в телефоне, раздает связь. А тут дедушка поет наши песни внуку про бойцов и про отряд. Я смотрю на этого ребенка и понимаю, что он впитывает историю не из учебников только, а жизнью своей, всеми фибрами души», — отметила она.
Ранее НСН опубликовал исследование, как фолк-музыка стала культурным трендом в России.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Росгвардии заявили, что стоимость охраны жилья начинается от 200 рублей в месяц
- Экономист Змиев: Снижение ключевой ставки обернется «кредитным пузырем»
- Осталось только имя: Почему россияне не заметят ухода Spotify
- В Белгородской области при атаке дрона пострадал мирный житель
- Про деньги и приключения: Какие книги читают современные подростки
- Российская армия поразила используемую ВСУ транспортную инфраструктуру Украины
- Мария Захарова рассказала, как ее удивила музыка в Анапе
- Россиянам рассказали, как снизить риски развития сахарного диабета
- В Росгвардии рассказали, как дружба с соседями защитит имущество от воров
- Великобритания ввела санкции против матери Рамзана Кадырова
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru