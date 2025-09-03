Мария Захарова рассказала, как ее удивила музыка в Анапе

Все традиционные песни позволяют с малых лет чувствовать историю душой и любить Россию, заявила Мария Захарова спецкору НСН.

Русская песенная культура воспитывает любовь к отечественной истории, а также передает ее важные события через эмоции и лирику. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время выступления на Восточном экономическом форуме, сообщает спецкор НСН.

Минпросвещения рекомендовало изучать в школах песни Шамана, Газманова и «Любэ»
«Мы восстанавливаем нашу песенную культуру. Если посмотреть на то, какие песни мы пели, то про что они? Они про историю в доступной и лиричной форме. Все у нас приспособлено к тому, чтобы с детства приучать к этому. Музыка же не только касается нашего сознания. Это лирика, эмоция, одухотворенность. Я была на отдыхе в Краснодарском крае, а эти места живут историей, за один только Азов сколько было битв. Я видела, как идет поджарый загорелый дед и ведет за руку мальчика лет пяти на набережной города Анапы. Как у нас в столицах ходят: обычно один в наушниках, другой в телефоне, раздает связь. А тут дедушка поет наши песни внуку про бойцов и про отряд. Я смотрю на этого ребенка и понимаю, что он впитывает историю не из учебников только, а жизнью своей, всеми фибрами души», — отметила она.

Ранее НСН опубликовал исследование, как фолк-музыка стала культурным трендом в России.

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
