Минпросвещения рекомендовало изучать в школах песни Шамана, Газманова и «Любэ»
Министерство просвещения сформировало список из 37 песен, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание и рекомендованных для применения как методическое обеспечение во время организации образовательного процесса в рамках уроков музыки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Рекомендации министерства касаются начального общего и основного общего образования.
«Так, на уроках музыки дети вспомнят или вновь услышат такие песни, как «Красно солнышко» (П. Аедоницкий, И. Шаферан), «День Победы» и «Как прекрасен этот мир» (Д. Тухманов, В. Харитонов), «Моя Москва» (И. Дунаевский, М. Лисянский), «У подножья обелиска» (А. Киселев, К. Чибисов)», - указали в Минпросвещения.
Также в перечень вошли современные композиции: «Моя Россия» Шамана (Ярослава Дронова), «Офицеры» и «Вперед, Россия» Олега Газманова, «Конь» группы «Любэ» (авторы И. Матвиенко, А. Шаганов), «Россия» Дениса Майданова, «Родина» Сергея Трофимова и другие.
Министерство напомнило, что в работе по созданию списка патриотических песен участвовала экспертная группа из деятелей культуры, в которую входили в том числе дирижер Валерий Гергиев, оперный певец Ильдар Абдразаков, ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский.
Перечень композиций уже направили в регионы, школы будут самостоятельно принимать решение об использовании песен в учебном процессе.
Ранее Минпросвещения сформировало список современных произведений патриотической направленности, рекомендованных для внеклассного чтения.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Астроном опроверг связь между вспышками на Солнце и здоровьем человека
- Минпросвещения рекомендовало изучать в школах песни Шамана, Газманова и «Любэ»
- Павел Прилучный раскрыл детали подготовки к роли в сериале «Виноград»
- Пашинян: Армения не может одновременно быть в ЕС и ЕАЭС
- ВС России освободили Нелеповку в ДНР
- Медведев предупредил Австрию о последствиях из-за планов отказаться от нейтралитета
- В России опровергли повышение тарифов на связь из-за роста числа звонков
- Без терпящей крах РКК «Энергия» Россия потеряет пилотируемую космонавтику
- Бразилия примет участие в «Интервидении»
- Лукашенко возьмет в Китай мешочки картофеля в качестве подарков для коллег
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru