Минпросвещения рекомендовало изучать в школах песни Шамана, Газманова и «Любэ»

Министерство просвещения сформировало список из 37 песен, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание и рекомендованных для применения как методическое обеспечение во время организации образовательного процесса в рамках уроков музыки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Рекомендации министерства касаются начального общего и основного общего образования.

«Так, на уроках музыки дети вспомнят или вновь услышат такие песни, как «Красно солнышко» (П. Аедоницкий, И. Шаферан), «День Победы» и «Как прекрасен этот мир» (Д. Тухманов, В. Харитонов), «Моя Москва» (И. Дунаевский, М. Лисянский), «У подножья обелиска» (А. Киселев, К. Чибисов)», - указали в Минпросвещения.

Также в перечень вошли современные композиции: «Моя Россия» Шамана (Ярослава Дронова), «Офицеры» и «Вперед, Россия» Олега Газманова, «Конь» группы «Любэ» (авторы И. Матвиенко, А. Шаганов), «Россия» Дениса Майданова, «Родина» Сергея Трофимова и другие.

Министерство напомнило, что в работе по созданию списка патриотических песен участвовала экспертная группа из деятелей культуры, в которую входили в том числе дирижер Валерий Гергиев, оперный певец Ильдар Абдразаков, ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский.

Перечень композиций уже направили в регионы, школы будут самостоятельно принимать решение об использовании песен в учебном процессе.

Ранее Минпросвещения сформировало список современных произведений патриотической направленности, рекомендованных для внеклассного чтения.

