Кильский университет считает, что Африканский континент разделяется на две части
Геологическое исследование раскрыло механизм раскола Африки, говорится в исследовании ученых из Кильского университета, опубликованном в Journal of African Earth Sciences.
Объединив исторические данные и современные технологии, они установили, что континент разрывается на две части в процессе рифтогенеза. Магнитные данные показывают, как началось расхождение Африки и Аравии, которые раньше были соединены.
Полное разделение самого африканского континента, по оценкам специалистов, произойдёт через 5-10 миллионов лет. Профессор Питер Стайлс называет это уникальной возможностью наблюдать за изменениями планеты в реальном времени.
Ранее стало известно, что в 2005 году в пустыне Эфиопии возникла трещина длиной 35 миль (почти 56,5 км). Она расширяется со скоростью около 1,5 см в год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
