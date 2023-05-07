Захара Прилепина вывели из медикаментозного сна
7 мая 202309:38
Медики вывели писателя и политика Захара Прилепина из медикаментозного сна, сообщила его пресс-служба.
Публицист пришел в сознание. Уточняется, что у него хорошее самочувствие.
В субботу, 6 мая, автомобиль Захара Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области утром 6 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. У Прилепина многочисленные раны и переломы, медики оказывают ему необходимую помощь.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru