Захара Прилепина вывели из медикаментозного сна

Публицист пришел в сознание. Уточняется, что у него хорошее самочувствие.

В субботу, 6 мая, автомобиль Захара Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области утром 6 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. У Прилепина многочисленные раны и переломы, медики оказывают ему необходимую помощь.