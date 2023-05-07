Захара Прилепина вывели из медикаментозного сна

Медики вывели писателя и политика Захара Прилепина из медикаментозного сна, сообщила его пресс-служба.

«Спланированный теракт». В России за покушение на писателя и политика обещают возмездие

Публицист пришел в сознание. Уточняется, что у него хорошее самочувствие.

В субботу, 6 мая, автомобиль Захара Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области утром 6 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. У Прилепина многочисленные раны и переломы, медики оказывают ему необходимую помощь.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ТерактПокушениеЛечениеЗахар Прилепин

Горячие новости

Все новости

партнеры