Раненого Прилепина везут в Москву

Раненого в результате взрыва автомобиля писателя и политика Захара Прилепина могут доставить на лечение в Москву. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

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«Для транспортировки Прилепина в Нижегородскую область направляется санавиация. Предполагается, что он будет доставлен на лечение в одну из столичных клиник», - цитирует агентство своего источника.

Отмечается, что состояние писателя предварительно оценивают как тяжелое. Подтверждают его ранение в ноги. При этом уточняется, что его могут транспортировать.

Автомобиль писателя и политика Захара Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области утром 6 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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