«Спланированный теракт». В России за покушение на писателя и политика обещают возмездие

Следователи уточняют, что около 11 часов в Борском районе Нижегородской области сдетонировало взрывное устройстве в автомобиле Audi Q7, где был Захар Прилепин. В результате взрыва известный писатель оказался ранен, его водитель погиб. Прилепину оказывают врачебную помощь.

Одной из первых на взрыв автомобиля российского писателя и политического деятеля Захара Прилепина отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она прямо обвинила в теракте Украину, Британию и США.

«Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку — киевский режим. Бен Ладен, ИГИЛ (запрещена в России), теперь Зеленский (Владимир, президент Украины – прим. НСН) с головорезами. Прямая ответственность США и Британии. Молимся за Захара», — написала представитель МИД в своем Telegram-канале.

Как мог быть организован взрыв автомобиля Захара Прилепина, предположил военный корреспондент Семен Пегов.

«По СВУ, которым подорвали Захара, строго говоря - два варианта. Либо кнопка (то есть кто-то сидел рядом в кустах). Либо таймер - и это реально верх цинизма. Если террористы знали маршрут (а они, судя по всему, знали) - то поставили таймер таким образом, чтобы взрыв произошел - по факту в тайге, вдали от цивилизации, где к тому же практически нет связи - и любые шансы на экстренную эвакуацию снижались катастрофически»? – написал в Telegram-канале Пегов.