«Спланированный теракт». В России за покушение на писателя и политика обещают возмездие
Покушение на российского политика и писателя Захара Прилепина в России признано терактом. Политики и журналисты РФ призывают к ответным действиям.
Главное Следственное управление Следственного комитета России(ГСУ СК) 6 мая возбудило уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) в связи с подрывом машины Захара Прилепина.
Следователи уточняют, что около 11 часов в Борском районе Нижегородской области сдетонировало взрывное устройстве в автомобиле Audi Q7, где был Захар Прилепин. В результате взрыва известный писатель оказался ранен, его водитель погиб. Прилепину оказывают врачебную помощь.
Одной из первых на взрыв автомобиля российского писателя и политического деятеля Захара Прилепина отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она прямо обвинила в теракте Украину, Британию и США.
«Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку — киевский режим. Бен Ладен, ИГИЛ (запрещена в России), теперь Зеленский (Владимир, президент Украины – прим. НСН) с головорезами. Прямая ответственность США и Британии. Молимся за Захара», — написала представитель МИД в своем Telegram-канале.
Как мог быть организован взрыв автомобиля Захара Прилепина, предположил военный корреспондент Семен Пегов.
«По СВУ, которым подорвали Захара, строго говоря - два варианта. Либо кнопка (то есть кто-то сидел рядом в кустах). Либо таймер - и это реально верх цинизма. Если террористы знали маршрут (а они, судя по всему, знали) - то поставили таймер таким образом, чтобы взрыв произошел - по факту в тайге, вдали от цивилизации, где к тому же практически нет связи - и любые шансы на экстренную эвакуацию снижались катастрофически»? – написал в Telegram-канале Пегов.
Он также процитировал слова первого главы Донецкой Народной республики Александра Захарченко по поводу произошедшего.
«Первый глава ДНР, Александр Захарченко - помощником которого в свое время был Прилепин - еще в 2014-ом сказал - что ИГИЛ и УГ («украинское государство») - действуют исходя из единых, террористических принципов. Так и есть. У кого-то остались сомнения?» – написал журналист.
Лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов также заявил, что взрыв автомобиля сопредседателя партии Захара Прилепина является спланированным и организованным терактом.
«Уже очевидно, что этот спланированный и организованный теракт - очередной наглый вызов со стороны безнаказанной укронацистской хунты. Которая вовсю работает прямо в русской глубинке, прицельно атакуя идеологов СВО», – заявил он ТАСС.
Он заявил о необходимости использовать против «верхушки террористов» все имеющееся оружие ВС РФ.
Захар Прилепин и его семья много лет получают угрозы. Но перед взрывом автомобиля в Нижнем Новгороде новых сообщений не поступало, рассказала в беседе с «Рен-ТВ» жена писателя Мария.
«Мы живём много лет в таком состоянии. Много приходило угроз. Конкретных угроз перед этим терактом не было. В целом, они всегда были, это ни для кого не секрет», — заявила она.
Председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в телеграмме Захару Прилепину назвал покушение на писателя подлым нападением нацистских экстремистов, рассказал помощник зампреда СБ РФ Олег Осипов.
«С огромным возмущением узнал о подлом нападении на вас и ваших близких, которое было совершено нацистскими экстремистами. Хотел бы выразить вам от имени партии "Единая Россия" и от себя лично искреннюю поддержку в этот тяжелый момент. Мои глубокие соболезнования семье вашего коллеги, который стал жертвой этого циничного преступления», – подчеркнул Медведев.
В телеграмме зампред Совбеза РФ заявил, что покушения на российских патриотов, которые борются с украинским неонацизмом, не останутся безнаказанными, преступники и их идейные спонсоры не избегут кары, сообщает ТАСС.
Силовики в результате плана «Перехват» задержали мужчину 1993 года рождения, которого подозревают в покушении на Захара Прилепина. Мужчина является жителем Нижегородской области, который недавно получил российское гражданство. Отмечается, что он уже был ранее судим.
«Задержанному около 30 лет, он зарегистрирован на территории Нижегородской области. По приметам он совпадает с описанием постороннего мужчины, которого на протяжении двух дней видели вблизи дома Прилепина в деревне Пионерское, а позднее возле машины писателя на трассе», - приводит сообщение экстренных служб «Интерфакс».
В Нижнем Новгороде операция по задержанию подозреваемых в причастности к подрыву автомобиля Прилепина продолжается - под подозрение сотрудников спецслужб попал 33–летний мужчина. Он снял квартиру на окраине Нижнего Новгорода за день до покушения на Захара Прилепина и оплачивал ее посуточно. Уточняется, что подозреваемый прописан в Харьковской области.
Ранее автомобиль писателя и политика Захара Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области утром 6 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По предварительной информации, у Прилепина повреждены ноги, медики оказывают ему необходимую помощь.
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