Строительство триллионной Северо-Сибирской магистрали назвали «безумием»
Российские власти могут отказаться от строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали, так как ни одна экономика мира сегодня не потянет такой проект, заявил НСН Роман Мюнге.
Строительство Северо-Сибирской железнодорожной магистрали обошлось бы в 50 миллиардов евро с учетом дополнительных издержек, заявил НСН эксперт-аналитик Европейского железнодорожного агентства Роман Мюнге.
Российские власти могут отказаться от строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали, пишет «Коммерсант». Причина — стоимость грандиозного инфраструктурного проекта, из-за сложных геологических условий оцененного в 50 трлн руб. Эксперты считают, что отказ от Севсиба не позволит обеспечить транспортной инфраструктурой Севморпуть. Мюнге уверен, что для России сегодня это не приоритет.
«Я не понимаю, откуда такие большие деньги. Это какая-то нереальная фантастика. Почему не 100 триллионов? Это безумие. Я перевел эту сумму в евро, это примерно 50 миллиардов евро с учетом дополнительных издержек. Там же нужно не просто построить железную дорогу, нужна сигнализация, элементарно станции, энергетическое обеспечение и так далее, потребуется депо. То есть 50 триллионов – это только начало. Это нереально, какой-то проект планетарного масштаба. Ни одна экономика мира этого не потянет в обозримом будущем. Неудивительно, что такая ситуация сложилась», - отметил он.
По его словам, у России есть другие приоритеты в сфере строительства магистралей.
«Все эти сибирские проекты нужны только при хороших отношениях с Китаем. Если Китай отвернется, тогда это все будет бессмысленно. Просто обстоятельства так сложились. Сейчас все в главном ожидании, что сделать с ВСМ, потому что деньги выделили, но непонятно, что будет по ней ездить и так далее. «Сапсаны» начали задерживаться, был серьезный сбой, есть другие проблемы… А Северо-Сибирская магистраль все-таки не так актуальна, что там возить и зачем? Это из разряда: давайте построим. Северный морской путь пока не главная задача, экономика под другое заточена. Пытаться осваивать не очень осваиваемые территории – это не приоритет сегодня», - заключил собеседник НСН.
Владимир Путин в августе 2023 года поручил правительству совместно с властями Кузбасса, РАН и ОАО РЖД представить доклад о Севсибе. Оценка целесообразности проекта была включена в план реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года со сроком исполнения в 2025 году, передает «Радиоточка НСН».
