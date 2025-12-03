«Я не понимаю, откуда такие большие деньги. Это какая-то нереальная фантастика. Почему не 100 триллионов? Это безумие. Я перевел эту сумму в евро, это примерно 50 миллиардов евро с учетом дополнительных издержек. Там же нужно не просто построить железную дорогу, нужна сигнализация, элементарно станции, энергетическое обеспечение и так далее, потребуется депо. То есть 50 триллионов – это только начало. Это нереально, какой-то проект планетарного масштаба. Ни одна экономика мира этого не потянет в обозримом будущем. Неудивительно, что такая ситуация сложилась», - отметил он.

По его словам, у России есть другие приоритеты в сфере строительства магистралей.

«Все эти сибирские проекты нужны только при хороших отношениях с Китаем. Если Китай отвернется, тогда это все будет бессмысленно. Просто обстоятельства так сложились. Сейчас все в главном ожидании, что сделать с ВСМ, потому что деньги выделили, но непонятно, что будет по ней ездить и так далее. «Сапсаны» начали задерживаться, был серьезный сбой, есть другие проблемы… А Северо-Сибирская магистраль все-таки не так актуальна, что там возить и зачем? Это из разряда: давайте построим. Северный морской путь пока не главная задача, экономика под другое заточена. Пытаться осваивать не очень осваиваемые территории – это не приоритет сегодня», - заключил собеседник НСН.



Владимир Путин в августе 2023 года поручил правительству совместно с властями Кузбасса, РАН и ОАО РЖД представить доклад о Севсибе. Оценка целесообразности проекта была включена в план реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года со сроком исполнения в 2025 году, передает «Радиоточка НСН».

