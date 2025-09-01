Токаев назвал происходящее на Каспии экологической катастрофой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что положение Каспийского моря практически напоминает экологическую катастрофу, об этом он заявил в ходе своего выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По его словам, ситуация с обмелением водоема подходит к критической, а также может привести к экологической катастрофе, передает пресс-служба главы республики.

Токаев также предложил создать Центр анализа водных проблем под эгидой ШОС в Астане, чтобы найти решение этого вопроса. По его мнению, экологическая тематика должна стать ключевой для последующих консультаций в рамках организации.

