Сток Волги является причиной колебаний уровня Каспия, но вот почему происходят колебания в самом бассейне Волги - ученым объяснить пока не удалось.

«На 80% уровень Каспия зависит от стока Волги, столько воды поступает из этой реки. Это совершенно четкая корреляция: в периоды, когда уровень моря высокий, сток из Волги тоже высокий. И наоборот. Но вот почему колеблется сток из Волги, мы не знаем. Он, конечно, зависит от осадков, но это не объяснение, потому что мы не знаем, почему изменяется циклический объем осадков в Волжском бассейне», - добавил ученый.

При этом не экологическое состояние Каспийского моря, как утверждает Алиев, влияет на его уровень. Наоборот, именно уровень может вызвать негативные экологические последствия.

«Загрязнение Волги как и Урала, Терека или Амура, - все это влияет на экологическое состояние Каспия, но не на его уровень. Человек забирает много воды из всех этих рек и фактически возвращает ее в их же бассейны, но загрязненной. С рекой частично эта грязь - в реках действует процесс самоочищения - течет в Каспий. Это сказывается на экологическом состоянии моря, но экологическое состояние само по себе на уровень никак не влияет. Другое дело, что понижение уровня имеет экологические последствия. Здесь снижение уровня - причина, экологические эффекты – следствие», - пояснил Данилов-Данильян.

Прикаспийские страны вряд ли смогут повлиять на сток Волги, но улучшить экологическую ситуацию в Каспийском море им под силу.

«Улучшить экологию Каспия способна очистка отходов, сбрасываемых в реки, впадающие в море. Кроме того, нефтедобычу, которую ведет и Азербайджан, нужно производить таким образом, чтобы экологический ущерб от нее был минимальный. Не уверен, что с этой точки зрения в Азербайджане все в полном порядке. Также отходы попадают в море от судоходства, а рыбное стадо страдает больше всего от перелова. Допустимые нормы не выполняются прежде всего Казахстаном и Азербайджаном. Для решения экологических проблем Каспия должны объединиться все пять прикаспийских стран: Россия, Казахстан, Туркмения, Иран и Азербайджан», - заявил научный руководитель Института водных проблем.

