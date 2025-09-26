Ученый поспорил с Алиевым насчет обмеления Каспия
Каспийское море мелеет не из-за экологии, а вот обмеление может привести к негативным экологическим последствиям, заявил НСН специалист по водным проблемам Виктор Данилов-Данильян.
Не экологическое состояние Каспийского моря, как утверждает президент Азербайджана, влияет на его уровень, а именно уровень может вызвать негативные экологические последствия. Поэтому всем прикаспийским странам необходимо сосредоточиться на улучшении экологической ситуации в регионе, рассказал НСН научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на 80-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что ключевым фактором обмеления Каспийского моря являются экологические проблемы, а не глобальные климатические изменения, передает РИА Новости. Президент призвал все прикаспийские страны объединить усилия для предотвращения необратимых последствий. Каспийское море стремительно мелеет, заявил Алиев.
«Колебания уровня Каспийского моря – циклический процесс, который наблюдается на протяжении тысячелетий. Уровень регулярно то поднимается, то опускается. Но точного временного интервала этого процесса нет: длина цикла непостоянная, от 40 до 60 лет. И уровни, до которых падает море или повышается, тоже разные. Поэтому предсказывать здесь что-нибудь очень трудно. Но это процесс абсолютно независящий от деятельности человека», - заявил Данилов-Данильян.
Сток Волги является причиной колебаний уровня Каспия, но вот почему происходят колебания в самом бассейне Волги - ученым объяснить пока не удалось.
«На 80% уровень Каспия зависит от стока Волги, столько воды поступает из этой реки. Это совершенно четкая корреляция: в периоды, когда уровень моря высокий, сток из Волги тоже высокий. И наоборот. Но вот почему колеблется сток из Волги, мы не знаем. Он, конечно, зависит от осадков, но это не объяснение, потому что мы не знаем, почему изменяется циклический объем осадков в Волжском бассейне», - добавил ученый.
При этом не экологическое состояние Каспийского моря, как утверждает Алиев, влияет на его уровень. Наоборот, именно уровень может вызвать негативные экологические последствия.
«Загрязнение Волги как и Урала, Терека или Амура, - все это влияет на экологическое состояние Каспия, но не на его уровень. Человек забирает много воды из всех этих рек и фактически возвращает ее в их же бассейны, но загрязненной. С рекой частично эта грязь - в реках действует процесс самоочищения - течет в Каспий. Это сказывается на экологическом состоянии моря, но экологическое состояние само по себе на уровень никак не влияет. Другое дело, что понижение уровня имеет экологические последствия. Здесь снижение уровня - причина, экологические эффекты – следствие», - пояснил Данилов-Данильян.
Прикаспийские страны вряд ли смогут повлиять на сток Волги, но улучшить экологическую ситуацию в Каспийском море им под силу.
«Улучшить экологию Каспия способна очистка отходов, сбрасываемых в реки, впадающие в море. Кроме того, нефтедобычу, которую ведет и Азербайджан, нужно производить таким образом, чтобы экологический ущерб от нее был минимальный. Не уверен, что с этой точки зрения в Азербайджане все в полном порядке. Также отходы попадают в море от судоходства, а рыбное стадо страдает больше всего от перелова. Допустимые нормы не выполняются прежде всего Казахстаном и Азербайджаном. Для решения экологических проблем Каспия должны объединиться все пять прикаспийских стран: Россия, Казахстан, Туркмения, Иран и Азербайджан», - заявил научный руководитель Института водных проблем.
Ранее заслуженный эколог Андрей Пешков заявил НСН, полностью очистить море у берегов Анапы от мазута пока не удалось, на это уйдут годы.
