Россиянам назвали самый полезный фрукт в зимнее время года
Самым ценным зимним фруктом является гранат. Об этом «ФедералПресс» заявила биохимик, нутрициолог Анна Дивинская.
По её словам, гранат способен значительно укрепить здоровье в холодное время года. В частности, в нём содержатся пуникалагины, чья антиоксидантная сила «втрое мощнее, чем у зелёного чая».
«Эти соединения защищают сосуды от повреждений, что критически важно зимой: именно в холода риск инфарктов и инсультов возрастает на треть», – подчеркнула Дивинская.
Эксперт также отметила, что в гранате есть пуническая кислота, которая помогает организму правильно усваивать жиры и контролировать сахар в крови.
Она добавила, что оптимальная ежедневная порция – половина среднего плода или 100 мл свежевыжатого гранатового сока.
Ранее диетолог, нутрициолог Анна Белоусова заявила «Радиоточке НСН», что киви полезен для здоровья мужчин, а также при проблемах с кишечником.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru