Россиянам назвали самый полезный фрукт в зимнее время года

По её словам, гранат способен значительно укрепить здоровье в холодное время года. В частности, в нём содержатся пуникалагины, чья антиоксидантная сила «втрое мощнее, чем у зелёного чая».

«Эти соединения защищают сосуды от повреждений, что критически важно зимой: именно в холода риск инфарктов и инсультов возрастает на треть», – подчеркнула Дивинская.

Эксперт также отметила, что в гранате есть пуническая кислота, которая помогает организму правильно усваивать жиры и контролировать сахар в крови.

Она добавила, что оптимальная ежедневная порция – половина среднего плода или 100 мл свежевыжатого гранатового сока.

Ранее диетолог, нутрициолог Анна Белоусова заявила «Радиоточке НСН», что киви полезен для здоровья мужчин, а также при проблемах с кишечником.

