ЗАЭС назвала слухи об эвакуации и опасности на электростанции вбросами

Отмечается, что все шесть блоков станции находятся в состоянии «холодный останов», как и прежде.

«Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон на площадке... в санитарно-защитной зоне и в зоне наблюдения - в норме», — подчеркнули на ЗАЭС.

Ранее стало известно, что после ударов беспилотников ВСУ выгорела изнутри градирня электростанции, сроки и возможность восстановления объекта уточняются.

