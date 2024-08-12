ЗАЭС назвала слухи об эвакуации и опасности на электростанции вбросами
Запорожская атомная электростанция после атаки ВСУ продолжает работу в штатном режиме, слухи об эвакуации или опасной ситуации вокруг объекта – «вбросы с целью посеять недовольство и даже панику». Об этом сообщил официальный Telegram-канал ЗАЭС.
Отмечается, что все шесть блоков станции находятся в состоянии «холодный останов», как и прежде.
«Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон на площадке... в санитарно-защитной зоне и в зоне наблюдения - в норме», — подчеркнули на ЗАЭС.
Ранее стало известно, что после ударов беспилотников ВСУ выгорела изнутри градирня электростанции, сроки и возможность восстановления объекта уточняются.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru