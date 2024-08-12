Градирня ЗАЭС выгорела изнутри после ударов дронов ВСУ

Градирня Запорожской атомной электростанции выгорела после ударов украинских беспилотников. Об этом заявила директор по коммуникациям АЭС Евгения Яшина в беседе с РИА Новости.

На ЗАЭС оценили последствия возгорания на объекте

Ранее стало известно, что два ударных БПЛА атаковали градирню ЗАЭС, возник пожар, его потушили специалисты МЧС. Никто не пострадал, пишет Ura.ru. По данным госкорпорации «Росатом», объект был серьезно поврежден.

Как отметила Яшина, градирня выгорела изнутри.

«Сроки и возможность восстановления объекта будут понятны после оценки ущерба», — рассказала директор по коммуникациям.

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ФОТО: РИА Новости
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