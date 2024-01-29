Врач назвала причиной ожирения у детей слишком большие порции

Она посоветовала обратить внимание на пищевые привычки ребенка и потребление слишком большого количества калорий. В частности, к неправильному питанию специалист отнесла привычку есть, когда не голоден, «кусочничать». Негативно может сказаться на здоровье и привычка есть большие порции или есть с телефоном в руках, который не дает контролировать количество потребляемой еды.

Такая проблема, по словам Симаковой, актуальна и для взрослых. Медик призвала уделить больше внимание формированию здоровых пищевых привычек и повышению физической активности. По ее словам, необходимо соблюдать диету, вести пищевой дневник и анализировать пищевые привычки.

Ранее сообщалось, что в России с ожирением все чаще борются операциями.

