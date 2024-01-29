Врач назвала причиной ожирения у детей слишком большие порции
Лишний вес у детей связан с частыми перекусами, едой со смартфоном в руках, а также с чересчур большими порциями. Об этом рассказала РИА Новости врач-эндокринолог детского эндокринологического отделения Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства Мария Симакова.
Она посоветовала обратить внимание на пищевые привычки ребенка и потребление слишком большого количества калорий. В частности, к неправильному питанию специалист отнесла привычку есть, когда не голоден, «кусочничать». Негативно может сказаться на здоровье и привычка есть большие порции или есть с телефоном в руках, который не дает контролировать количество потребляемой еды.
Такая проблема, по словам Симаковой, актуальна и для взрослых. Медик призвала уделить больше внимание формированию здоровых пищевых привычек и повышению физической активности. По ее словам, необходимо соблюдать диету, вести пищевой дневник и анализировать пищевые привычки.
Ранее сообщалось, что в России с ожирением все чаще борются операциями.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru