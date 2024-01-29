«Начнутся болезни»: Врач назвала последствия хирургического уменьшения желудка
В попытках избавиться от чрезмерного веса россияне обращаются к хирургам, однако бариатрические операции несут серьезные последствия для здоровья, отметила в эфире НСН Маргарита Королева.
Для проведения бариатрических операций нужны серьезные показания, так как последствия такого вмешательства весьма серьезные, рассказала профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, звездный диетолог Маргарита Королева в интервью НСН.
Ранее «Коммерсант» со ссылкой на Общероссийский бариатрический реестр сообщил, что российские врачи все чаще вынуждены назначать пациентам с лишним весом специальные бариатрические операции. Так, в 2020 году было выполнено 3292 хирургических вмешательства в желудок и кишечник, а в 2023 году уже 8955 — на 172% больше. Врачи отмечают, что за последние годы специалисты по бариатрической хирургии появились практически во всех крупных городах России, но их все равно не хватает. Королева напомнила, что после операции возникают большие проблемы с работой ЖКТ.
«Бариатрические операции возможны как решение такой проблемы. Но эти операции имеют строгие показания, одним из которых является морбидная форма ожирения с индексом массы тела более 40. Однако сейчас люди, и молодое поколение в том числе, обращаются к бариатрической хирургии, в коммерческое направление, даже в рамках ОМС к хирургам, им идут навстречу и делают операции с целью уменьшения объема желудка. Допустим, вертикальная гастропластика или другие виды оперативного лечения. Последствия после таких операций весьма печальны, возникают проблемы с работой ЖКТ. При этом любой, даже усеченный желудок, можно заново растянуть объемами питания в перспективе», - сказала Королева.
Она отметила, что в результате бариатрических операций пациент лишается определенного участка желудочно-кишечного тракта, который был ответственен за усвоение тех или иных минеральных веществ. По словам Королевой, после операции человеку придется постоянно восполнять дефициты компонентов.
«Организм человека отточен эволюцией, в его анатомическом строении нет ни одной лишней молекулы. Прибегая к такого рода операции человек лишается того участка ЖКТ, который нес свою функцию, обеспечивая, например, усвоение тех или иных минеральных веществ. Человек получает в итоге на основе дефицитов поступающих компонентов вместе с пищей другие проблемы. После такой операции нужен долгий путь реабилитации, а он непростой… Нужно также работать с этими дефицитами и иметь при этом горстку БАД для того, чтобы скомпенсировать те дефициты. Если не будет такой компенсации, начнутся другие проблемы и болезни», - резюмировала собеседница НСН.
Ранее врач-эндокринолог детского эндокринологического отделения Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства Мария Симакова заявила, что лишний вес у детей связан с частыми перекусами, едой со смартфоном в руках, а также с чересчур большими порциями, передает «Радиоточка НСН».
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