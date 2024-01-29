«Начнутся болезни»: Врач назвала последствия хирургического уменьшения желудка

«Бариатрические операции возможны как решение такой проблемы. Но эти операции имеют строгие показания, одним из которых является морбидная форма ожирения с индексом массы тела более 40. Однако сейчас люди, и молодое поколение в том числе, обращаются к бариатрической хирургии, в коммерческое направление, даже в рамках ОМС к хирургам, им идут навстречу и делают операции с целью уменьшения объема желудка. Допустим, вертикальная гастропластика или другие виды оперативного лечения. Последствия после таких операций весьма печальны, возникают проблемы с работой ЖКТ. При этом любой, даже усеченный желудок, можно заново растянуть объемами питания в перспективе», - сказала Королева.

Она отметила, что в результате бариатрических операций пациент лишается определенного участка желудочно-кишечного тракта, который был ответственен за усвоение тех или иных минеральных веществ. По словам Королевой, после операции человеку придется постоянно восполнять дефициты компонентов.

«Организм человека отточен эволюцией, в его анатомическом строении нет ни одной лишней молекулы. Прибегая к такого рода операции человек лишается того участка ЖКТ, который нес свою функцию, обеспечивая, например, усвоение тех или иных минеральных веществ. Человек получает в итоге на основе дефицитов поступающих компонентов вместе с пищей другие проблемы. После такой операции нужен долгий путь реабилитации, а он непростой… Нужно также работать с этими дефицитами и иметь при этом горстку БАД для того, чтобы скомпенсировать те дефициты. Если не будет такой компенсации, начнутся другие проблемы и болезни», - резюмировала собеседница НСН.

Ранее врач-эндокринолог детского эндокринологического отделения Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства Мария Симакова заявила, что лишний вес у детей связан с частыми перекусами, едой со смартфоном в руках, а также с чересчур большими порциями, передает «Радиоточка НСН».

