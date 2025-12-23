Задолжали миллиарды: В России 20% застройщиков переносят сроки сдачи жилья
За период моратория накопились претензии, сейчас единовременно будут предъявлены судебные исполнительные листы застройщикам на 25 миллиардов рублей, заявил НСН Кирилл Холопик.
В России сегодня 15-20% застройщиков допускают перенос сроков сдачи жилья на шесть месяцев и больше, заявил НСН руководитель Единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик.
Правительство РФ не будет продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за перенос сроков ввода жилья, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря поручил не продлевать мораторий. Холопик отметил, что застройщики были к этому готовы.
«Подавляющее большинство застройщиков готово к отмене моратория. Но, конечно, за мораторий накопились претензии. Сейчас единовременно будут предъявлены судебные исполнительные листы застройщикам на 25 миллиардов рублей. Это достаточно тяжелая ноша. Это речь идет только о переносах сроков, а есть еще другие виды неустоек – например, по качеству квартир», - отметил он.
Он также объяснил, почему застройщики сегодня переносят сроки.
«Процент застройщиков, которые задерживают ввод жилья, примерно такой же как был всегда. Начиная с 2018 года, этот процент резко снизился, так как из-за проектного финансирования резко повысилась дисциплина расчетов с подрядчиками. Период ковида и затем сбой поставок привели к тому, что некоторые застройщики не смогли уложиться в заданные сроки. Но ситуация уже нормализовалась, поставки техники наладили из других стран. Сегодня санкции на застройщиков уже не влияют. Но всегда остается процент тех, кто неправильно рассчитал сроки ввода дома по неопытности. Сейчас это примерно 15-20%. Это застройщики, которые допускают перенос сроков на шесть месяцев и больше. Как правило, застройщик берет еще шесть месяцев на передачу квартиры после ввода жилья. Если задержка сроков составляет три месяца, в этом случае дольщики никак не страдают, им успевают передать квартиры. Также на это может влиять сильный дефицит кадров, не хватает рабочих рук. Задержки существуют во всех странах мира. У нас еще и высокий процент досрочного ввода жилья. Точно рассчитать невозможно, очень много факторов», - объяснил он.
Если хотя бы один застройщик закроется в 2026 году, будет пул недовольных граждан, что станет перебором для рынка недвижимости на фоне скандалов с мошенничествами, заявила НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Отдельная встреча Путина с участниками СВО не запланирована
- Задолжали миллиарды: В России 20% застройщиков переносят сроки сдачи жилья
- Три человека пострадали при взрыве в японском Университете Нагои
- Американский певец Барри Манилоу отменил концерты из-за рака легких
- В Техасе при крушении самолета ВМС Мексики погибли пять человек
- Россияне оформили 3,36 млн кредитов за ноябрь 2025 года
- Россиян предостерегли от покупки подержанных машин у лизинговых компаний
- Пассажиры или акционеры: Кто заплатит за повышение сборов для авиакомпаний
- Первая частная космическая ракета Южной Кореи потерпела крушение
- Над регионами России сбили 29 украинских дронов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru