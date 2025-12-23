В России сегодня 15-20% застройщиков допускают перенос сроков сдачи жилья на шесть месяцев и больше, заявил НСН руководитель Единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик.

Правительство РФ не будет продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за перенос сроков ввода жилья, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря поручил не продлевать мораторий. Холопик отметил, что застройщики были к этому готовы.