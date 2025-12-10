«Никто не обанкротится»: Чем грозит застройщикам возвращение штрафов за сдачу жилья
Ирина Радченко заявила НСН, что клиент, который не дождался своей квартиры, теперь сможет обратиться в суд, но таких обращений немного из-за длительности процесса.
Если хотя бы один застройщик закроется в 2026 году, будет пул недовольных граждан, что станет перебором для рынка недвижимости на фоне скандалов с мошенничествами, заявила НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
Мораторий на штрафы застройщикам за задержку ввода жилья перестанет действовать с 2026 года, при этом власти обещают ввести для застройщиков механизм рассрочки для выплаты неустоек. Эксперты позитивно оценивают отмену запрета, но не исключают рост цен на новостройки, пишут «Известия». Радченко объяснила, как это отразится на рынке недвижимости.
«Не думаю, что участникам рынка стоит ждать банкротств, потому что правительство сделает все возможное, чтобы не допустить такого. У нас рынок вторичного жилья сейчас «лихорадит», если хотя бы один застройщик закроется, будет пул недовольных граждан, это станет перебором. Если будет хотя бы один дефолт, это станет большой проблемой для всего рынка. На рынке и так сейчас недоверие из-за схемы с пенсионерами. Если еще не доверять застройщикам, это будет серьезный пресс. Не думаю, что отмена «заморозки» на ценах серьезно отразится», - отметила она.
Радченко подчеркнула, что получение компенсации – это небыстрый процесс, не все готовы тратить на это свое время.
«Клиент, который не дождался своей квартиры, теперь сможет обратиться в суд. Но клиенту важнее получить квартиру, а не компенсацию. Я не думаю, что это станет серьезной проблемой для застройщиков. Процесс получения компенсации очень долгий. Это как получить компенсацию за задержку авиарейса…Легче забыть, чем портить себе отпуск. Раньше это было модно, дольщики нанимали адвокатов, которые на этом специализировались, а сейчас уже не много таких случаев», - заключила собеседница НСН.
Ранее президент Ассоциации ипотечных брокеров Кристина Малхасян заявила НСН, что застройщики до конца года будут предлагать миллионные скидки, а на фоне изменений в семейной ипотеке лучше успеть купить квартиру до февраля.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Для экономии россиянам посоветовали проводить свадьбы в будни
- «Профессия на руки»: За кем работодатели выстраиваются в очередь
- Путин наградил кинорежиссера и продюсера Угольникова орденом Почета
- Гипсокартонщик и стекольщик: Какую работу предлагают молодежи
- Талисманом российских олимпийцев станет советский мишка с Олимпиады-80
- Изменился паттерн поведения: Молодежь заинтересовалась рабочими профессиями
- РКК выделил на помощь пострадавшим в «Крокус Сити Холле» более 1,5 млрд рублей
- «Баба Яга» на службе казаков: Как отбивали Северск по пути к Славянску
- «Желаю мошенникам успеха!»: Алексей Чадов о скандале с фильмом «За Палыча!»
- Началась травля: Директор Долиной ответил на налоговые обвинения в адрес певицы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru