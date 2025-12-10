«Не думаю, что участникам рынка стоит ждать банкротств, потому что правительство сделает все возможное, чтобы не допустить такого. У нас рынок вторичного жилья сейчас «лихорадит», если хотя бы один застройщик закроется, будет пул недовольных граждан, это станет перебором. Если будет хотя бы один дефолт, это станет большой проблемой для всего рынка. На рынке и так сейчас недоверие из-за схемы с пенсионерами. Если еще не доверять застройщикам, это будет серьезный пресс. Не думаю, что отмена «заморозки» на ценах серьезно отразится», - отметила она.

Радченко подчеркнула, что получение компенсации – это небыстрый процесс, не все готовы тратить на это свое время.

«Клиент, который не дождался своей квартиры, теперь сможет обратиться в суд. Но клиенту важнее получить квартиру, а не компенсацию. Я не думаю, что это станет серьезной проблемой для застройщиков. Процесс получения компенсации очень долгий. Это как получить компенсацию за задержку авиарейса…Легче забыть, чем портить себе отпуск. Раньше это было модно, дольщики нанимали адвокатов, которые на этом специализировались, а сейчас уже не много таких случаев», - заключила собеседница НСН.

Ранее президент Ассоциации ипотечных брокеров Кристина Малхасян заявила НСН, что застройщики до конца года будут предлагать миллионные скидки, а на фоне изменений в семейной ипотеке лучше успеть купить квартиру до февраля.

