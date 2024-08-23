«Сначала за разъяснениями»: Россиянам подсказали, как получать зарплату без задержек
Чтобы получить удерживаемую работодателем зарплату, работнику следует обратиться сначала к руководству организации, а затем в инспекцию по труду и в суд, сказала НСН Наталья Голованова.
Задержек по выплатам зарплаты в России почти нет — лишь 2% экономически активного населения заявили, что не могут получить причитающиеся им деньги от своих работодателей. Об этом НСН заявила глава Исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
Ранее Росстат сообщил, что в июле 2024 года долги по зарплате в России выросли на 30,7% и достигли 427,4 млн рублей на 1 августа 2024 года. Большая часть задолженности — 405,9 млн рублей — связана с нехваткой средств у организаций. Долги, образовавшиеся в 2024 году, составляют 192,5 млн рублей, или 45% от общей суммы. По словам Голованой, лишь 2% работающих россиян пожаловались на задержку зарплаты.
«Не могу подтвердить, что это все увеличилось. По нашим опросам экономически активных россиян старше 18 лет, имеющих постоянную работу, стабильно на протяжении последних двух лет отвечают, что задержек по выплатам зарплаты почти нет. Только 2% респондентов сказали, что на их предприятиях есть задержки по зарплатам. Конечно, количество людей и организаций, задерживающих зарплату, не сочетается с суммой, которую задерживают, напрямую. Может быть несколько организаций, у которых большие долги, но в глобальных масштабах, повторюсь, задержек сегодня нет», — сказала Голованова.
Собеседница НСН также объяснила, в какие инстанции следует обратиться, чтобы получить удерживаемые работодателем выплаты.
«Самый правильный путь — сначала обратиться к руководству организации, задать соответствующие вопросы и услышать разъяснения. Если разъяснений не последует, то дальше, конечно, следует идти в инспекцию по труду, она всегда в таких случаях на стороне работников. А дальше работник, столкнувшийся с любыми нарушениями, касающимися его трудовых прав, идет в суд. Как правило, такие вопросы решаются достаточно быстро, к тому же работодатель выплачивает определенный процент от задержанной зарплаты в качестве компенсации», — подытожила она.
Ранее сообщалось, что почти половина россиян считают достойной зарплату в 100-200 тысяч рублей.
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