«Сначала за разъяснениями»: Россиянам подсказали, как получать зарплату без задержек

«Не могу подтвердить, что это все увеличилось. По нашим опросам экономически активных россиян старше 18 лет, имеющих постоянную работу, стабильно на протяжении последних двух лет отвечают, что задержек по выплатам зарплаты почти нет. Только 2% респондентов сказали, что на их предприятиях есть задержки по зарплатам. Конечно, количество людей и организаций, задерживающих зарплату, не сочетается с суммой, которую задерживают, напрямую. Может быть несколько организаций, у которых большие долги, но в глобальных масштабах, повторюсь, задержек сегодня нет», — сказала Голованова.

Собеседница НСН также объяснила, в какие инстанции следует обратиться, чтобы получить удерживаемые работодателем выплаты.

«Самый правильный путь — сначала обратиться к руководству организации, задать соответствующие вопросы и услышать разъяснения. Если разъяснений не последует, то дальше, конечно, следует идти в инспекцию по труду, она всегда в таких случаях на стороне работников. А дальше работник, столкнувшийся с любыми нарушениями, касающимися его трудовых прав, идет в суд. Как правило, такие вопросы решаются достаточно быстро, к тому же работодатель выплачивает определенный процент от задержанной зарплаты в качестве компенсации», — подытожила она.

Ранее сообщалось, что почти половина россиян считают достойной зарплату в 100-200 тысяч рублей.

