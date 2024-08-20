Опрос: Россияне назвали достойной зарплату в 100‑200 тысяч рублей
Почти половина россиян считают достойной зарплату в 100-200 тысяч рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные опроса финансового маркетплейса «Сравни».
Так, 48% респондентов выбрали сумму около 100-200 тысяч рублей. При этом 19% опрошенных сочли достойной оплату своего труда в размере более 500 тысяч, а 18% россиян назвали сумму менее 100 тысяч.
Как выяснили эксперты, для 69% опрошенных перспектива более высокой зарплаты влияет на выбор профессии. Большинство — 80% — респондентов признались, что хотели бы достичь определенного стандарта жизни благодаря работе.
Кроме того, в ходе опроса 81% граждан выразили готовности заново учиться либо пройти повышение квалификации, чтобы получать больше. При этом 60% опрошенных не готовы к крупным тратам на учебу, они оценили допустимые расходы в сумму не выше 50 тысяч рублей. Еще 20% респондентов могли бы потратить на эти цели 50-100 тысяч, 9% — свыше 500 тысяч, 8% — от 100 до 200 тысяч, 3% — от 200 до 500 тысяч.
Между тем глава отдела по работе с клиентами компании «Страховой брокер AMsec24» Елена Гусейнова предположила, что в России в 2025 году уровень зарплат вырастет на 3–5%, пишут Известия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru