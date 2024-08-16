В России зарплаты работников федеральных госучреждений увеличат на 5,1%

Зарплаты работников федеральных государственных учреждений увеличат с 1 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

Как отметили в ведомстве, зарплаты будут увеличены на 5,1%. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

В Минтруде уточнили, что меры затронут преподавателей федеральных вузов, медработников клинических центров, сотрудников гидрометеорологической службы, федеральных учреждений медико-социальной экспертизы, науки, культуры, других сферах. Также с 1 октября увеличат зарплаты гражданского персонала силовых ведомств.

Между тем глава Минфина Антон Силуанов предложил сократить часть госслужащих и повысить заработную плату остальным, пишет RT.

