Задержавшие Голунова экс-полицейские стали фигурантами уголовного дела
Журналист Иван Голунов заявил о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников полиции, которые задержали его в начале июня прошлого года, и нашли у него наркотики. Об этом сам Голунов сообщил в понедельник, 13 января.
Журналист заявил «Интерфаксу», что дело в отношении экс-сотрудников МВД возбуждено по ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».
Отметим, что в ходе Большой пресс-конференции 19 декабря 2019-го года президент РФ Владимир Путин заявил, что уголовные дела возбуждены в отношении пяти бывших сотрудников полиции.
Сам Голунов в ответ на это заявил НСН, что он ничего не знает о возбуждении дела в отношении бывших оперативников.
Напомним, Голунов был задержан в начале июня, при себе у него обнаружили наркотики. Сам журналист заявил, что они были ему подброшены.
Спустя несколько дней журналист был отпущен, а уголовное дело против него прекратили в связи с недоказанностью его вины. Задержавшие его сотрудники впоследствии были уволены из органов.
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