Задержавшие Голунова экс-полицейские стали фигурантами уголовного дела

Журналист заявил «Интерфаксу», что дело в отношении экс-сотрудников МВД возбуждено по ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».

Отметим, что в ходе Большой пресс-конференции 19 декабря 2019-го года президент РФ Владимир Путин заявил, что уголовные дела возбуждены в отношении пяти бывших сотрудников полиции.

Сам Голунов в ответ на это заявил НСН, что он ничего не знает о возбуждении дела в отношении бывших оперативников.

Напомним, Голунов был задержан в начале июня, при себе у него обнаружили наркотики. Сам журналист заявил, что они были ему подброшены.

Спустя несколько дней журналист был отпущен, а уголовное дело против него прекратили в связи с недоказанностью его вины. Задержавшие его сотрудники впоследствии были уволены из органов.

