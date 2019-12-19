«Путину виднее». Голунов не знает об уголовных делах задержавших его полицейских

Расследование в отношении полицейских, которые задержали журналиста Ивана Голунова и подбросили ему наркотики, засекречено, потому что в деле есть данные об организации оперативно-розыскной деятельности, а эта информация считается закрытой, заявил на большой пресс-конференции президент страны Владимир Путин.

Закрытие материалов следствия не означает, что виновные не будут наказаны, заверил он. Он подчеркнул, что в связи с этой ситуацией от работы были отстранены пять сотрудников МВД, все они уволены из органов внутренних дел и против них всех возбуждены уголовные дела.

Журналист Иван Голунов, занимающийся расследованиями, заявил в эфире НСН, что ничего не знает об уголовных делах, заведенных на полицейских, которые подбросили ему наркотики.