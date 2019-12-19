«Путину виднее». Голунов не знает об уголовных делах задержавших его полицейских
Журналист Иван Голунов в эфире НСН рассказал, что следствие не нашло состава преступления в действиях правоохранителей.
Расследование в отношении полицейских, которые задержали журналиста Ивана Голунова и подбросили ему наркотики, засекречено, потому что в деле есть данные об организации оперативно-розыскной деятельности, а эта информация считается закрытой, заявил на большой пресс-конференции президент страны Владимир Путин.
Закрытие материалов следствия не означает, что виновные не будут наказаны, заверил он. Он подчеркнул, что в связи с этой ситуацией от работы были отстранены пять сотрудников МВД, все они уволены из органов внутренних дел и против них всех возбуждены уголовные дела.
Журналист Иван Голунов, занимающийся расследованиями, заявил в эфире НСН, что ничего не знает об уголовных делах, заведенных на полицейских, которые подбросили ему наркотики.
«На судебном заседании, которое было несколько недель назад, следователь ничего не говорил про уголовные дела в отношении сотрудников полиции, более того, в официальном ответе Следственного комитета есть фраза о том, что после проведенных проверок не было найдено достаточно оснований для сообщений о преступлении. Что совсем странно. Но, наверное, Владимир Путин обладает более подробной информацией о работе следствия, чем сами следователи. Ему виднее. Мне сказали, что есть одно уголовное дело, а Путин сказал, что есть целых пять уголовных дел в отношении сотрудников», - добавил он.
Ивана Голунова задержали в центре Москвы 6 июня, обвинили в покушении на сбыт наркотиков, а 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что его уголовное преследование прекращено за непричастностью к преступлению. Дело о наркотиках продолжило вести следствие УВД по ЗАО Москвы, затем его передали в ГУ МВД Москвы, позднее его передали в СКР. С тех пор о появлении в деле подозреваемых и обвиняемых ничего не сообщалось.
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