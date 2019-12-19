«Путину виднее». Голунов не знает об уголовных делах задержавших его полицейских

19 декабря 201914:07
Михаил Судаков

Журналист Иван Голунов в эфире НСН рассказал, что следствие не нашло состава преступления в действиях правоохранителей.

Расследование в отношении полицейских, которые задержали журналиста Ивана Голунова и подбросили ему наркотики, засекречено, потому что в деле есть данные об организации оперативно-розыскной деятельности, а эта информация считается закрытой, заявил на большой пресс-конференции президент страны Владимир Путин.

Закрытие материалов следствия не означает, что виновные не будут наказаны, заверил он. Он подчеркнул, что в связи с этой ситуацией от работы были отстранены пять сотрудников МВД, все они уволены из органов внутренних дел и против них всех возбуждены уголовные дела.

Журналист Иван Голунов, занимающийся расследованиями, заявил в эфире НСН, что ничего не знает об уголовных делах, заведенных на полицейских, которые подбросили ему наркотики.

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«На судебном заседании, которое было несколько недель назад, следователь ничего не говорил про уголовные дела в отношении сотрудников полиции, более того, в официальном ответе Следственного комитета есть фраза о том, что после проведенных проверок не было найдено достаточно оснований для сообщений о преступлении. Что совсем странно. Но, наверное, Владимир Путин обладает более подробной информацией о работе следствия, чем сами следователи. Ему виднее. Мне сказали, что есть одно уголовное дело, а Путин сказал, что есть целых пять уголовных дел в отношении сотрудников», - добавил он.

Ивана Голунова задержали в центре Москвы 6 июня, обвинили в покушении на сбыт наркотиков, а 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что его уголовное преследование прекращено за непричастностью к преступлению. Дело о наркотиках продолжило вести следствие УВД по ЗАО Москвы, затем его передали в ГУ МВД Москвы, позднее его передали в СКР. С тех пор о появлении в деле подозреваемых и обвиняемых ничего не сообщалось.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
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