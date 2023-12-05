Задержан подозреваемый в убийстве годовалого ребенка из Тулы

Задержали подозреваемого в убийстве годовалого мальчика из Тулы, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по области.

Жительница Мурманской области до смерти забила годовалого ребенка

Он госпитализирован в медицинское учреждение. После оказания необходимой медицинской помощи следователи проведут с ним ряд следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в Туле нашли тело годовалого ребенка с ножевыми ранениями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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