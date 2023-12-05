Задержан подозреваемый в убийстве годовалого ребенка из Тулы
5 декабря 202303:01
Задержали подозреваемого в убийстве годовалого мальчика из Тулы, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по области.
Он госпитализирован в медицинское учреждение. После оказания необходимой медицинской помощи следователи проведут с ним ряд следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего.
Ранее в Туле нашли тело годовалого ребенка с ножевыми ранениями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru