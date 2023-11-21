Жительница Мурманской области до смерти забила годовалого ребенка
В городе Апатиты Мурманской области 20-летняя мать до смерти забила годовалого сына, сообщает «РЕН ТВ».
Девушка напала на него из-за того, что он закричал в кровати. Она била малыша по голове, туловищу, рукам и ногам.
Утром 20 ноября ему стало плохо, родители вызвали «скорую». Приехавшие медики констатировали смерть мальчика.
Известно, что мать и 19-летний отец привлекались к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. У пары есть трехлетний сын, которого пришлось изъять.
Ранее в Удмуртии арестовали мужчину, убившего своих детей из-за развода, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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