Жительница Мурманской области до смерти забила годовалого ребенка

В городе Апатиты Мурманской области 20-летняя мать до смерти забила годовалого сына, сообщает «РЕН ТВ».

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Девушка напала на него из-за того, что он закричал в кровати. Она била малыша по голове, туловищу, рукам и ногам.

Утром 20 ноября ему стало плохо, родители вызвали «скорую». Приехавшие медики констатировали смерть мальчика.

Известно, что мать и 19-летний отец привлекались к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. У пары есть трехлетний сын, которого пришлось изъять.

Ранее в Удмуртии арестовали мужчину, убившего своих детей из-за развода, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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