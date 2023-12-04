В Туле нашли тело годовалого ребенка с ножевыми ранениями
4 декабря 202323:16
В квартире в Туле нашли тело годовалого мальчика с ножевыми ранениями, заявила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Тело нашли в квартире в Ленинском районе. Подозреваемый в убийстве установлен и объявлен в розыск.
На месте работают криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.
В городе Апатиты Мурманской области 20-летняя мать до смерти забила годовалого ребенка, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru