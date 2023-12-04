В Туле нашли тело годовалого ребенка с ножевыми ранениями

В квартире в Туле нашли тело годовалого мальчика с ножевыми ранениями, заявила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

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Тело нашли в квартире в Ленинском районе. Подозреваемый в убийстве установлен и объявлен в розыск.

На месте работают криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

В городе Апатиты Мурманской области 20-летняя мать до смерти забила годовалого ребенка, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:УбийствоДетиТула

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