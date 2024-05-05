В Екатеринбурге из-за сильного снегопада задержали 70 авиарейсов

В Екатеринбурге количество задержанных авиарейсов из-за сильного снегопада достигло 70, сообщает «РЕН ТВ».

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69 девять рейсов были задержаны 4 мая и еще один утром 5 мая. Наиболее серьезно от графика отклонился вылет самолета «Аэрофлота» в Москву.

Снегопад накрыл ряд регионов вечером 3 мая. На Урале произошли аварии на электросетях. Также в регионе образовались большие автомобильные пробки.

Жители Свердловской области остались без света из-за снегопада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:АвиацияЕкатеринбургСнегопад

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