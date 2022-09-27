«Зачтут в стаж»: Власти взялись за трудовые права мобилизованных граждан
Госдума во втором и третьем чтениях уже одобрила законопроект о трудовых гарантиях для мобилизованных граждан, одобрены поправки и об освобождении их от пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ.
Совет Федерации рассмотрит проекты о трудовых гарантиях граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, на ближайшем заседании 4 октября.
«Мы рассмотрим их на ближайшем заседании 4 октября и, конечно, одобрим их», — передает РИА Новости слова главы комитета верхней палаты парламента Инны Святенко.
Госдума во втором и третьем чтениях уже одобрила законопроект о трудовых гарантиях для граждан, мобилизованных на военную службу.
Кроме того, в двух чтениях одобрены поправки об освобождении мобилизованных и их семей от пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ и взносов за капремонт.
Так, предусматриваются дополнительные гарантии для работников, которых призвали на военную службу по мобилизации, а также для тех, кто пребывает в запасе и заключил контракт о прохождении военной службы.
Для этих категорий граждан трудовой договор будет приостанавливаться до момента окончания военной службы, при этом работодатель обязан выплатить работнику зарплату и все положенные за период выплаты.
На время приостановки договора за работником сохраняются полученные им в связи с работой социальные гарантии, такие как дополнительное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение работника, улучшение социально-бытовых условий работника и членов его семьи.
При этом время службы засчитывается в трудовой стаж, в стаж работы по специальности.
После окончания службы работник должен выйти на работу в течение трех месяцев, иначе работодатель может уволить его на законных основаниях.
Сотрудник также имеет право на отпуск после выхода на работу в течение шести месяцев, в удобное для него время. На время прохождения службы работодатель также получает право нанять другого сотрудника по срочному договору, но уволить мобилизованного невозможно.
По словам главы правового департамента Конфедерации труда России Олега Бабича до внесения поправок мобилизованных граждан могли уволить по статье 83 Трудового кодекса (по причинам, которые не зависят от сторон трудовых отношений).
Он отметил, что в государственных организациях рабочее место сохраняется за гражданином в случае мобилизации, именно такой механизм хотят распространить и на частный сектор.
«Если работник работает в государственной организации, за ним сохраняется место работы, после демобилизации работодатель должен его принять обратно. Для коммерческих организаций такого правила нет, но в ближайшее время увидим. Работодатель вправе принимать на работу по срочному трудовому договору работника на рабочее место временно отсутствующего работника. Когда временно отсутствующий работник возвращается, принятый работник увольняется, если нет других вакансий. В каждой организации по закону должны существовать мобилизационные планы. Но сейчас возникает очень много вопросов, потому что мобилизация – это новые условия», - рассказал он «Радиоточке НСН».
Также в соответствии с принятыми поправками россияне, которые попали под частичную мобилизацию и члены их семей до прекращения действия указанного контракта освобождаются от пеней в случае несвоевременной или неполной оплаты ЖКУ.
23 сентября в Госдуму внесли проект о кредитных каникулах для участников спецоперации, который также предусматривает полное или частичное прекращение обязательств по кредитным договорам лиц, находящихся на иждивении военнослужащего, в случае его гибели. Документ рассмотрен не был.
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