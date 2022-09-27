«Зачтут в стаж»: Власти взялись за трудовые права мобилизованных граждан

Так, предусматриваются дополнительные гарантии для работников, которых призвали на военную службу по мобилизации, а также для тех, кто пребывает в запасе и заключил контракт о прохождении военной службы.

Для этих категорий граждан трудовой договор будет приостанавливаться до момента окончания военной службы, при этом работодатель обязан выплатить работнику зарплату и все положенные за период выплаты.

На время приостановки договора за работником сохраняются полученные им в связи с работой социальные гарантии, такие как дополнительное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение работника, улучшение социально-бытовых условий работника и членов его семьи.

При этом время службы засчитывается в трудовой стаж, в стаж работы по специальности.

После окончания службы работник должен выйти на работу в течение трех месяцев, иначе работодатель может уволить его на законных основаниях.

Сотрудник также имеет право на отпуск после выхода на работу в течение шести месяцев, в удобное для него время. На время прохождения службы работодатель также получает право нанять другого сотрудника по срочному договору, но уволить мобилизованного невозможно.

По словам главы правового департамента Конфедерации труда России Олега Бабича до внесения поправок мобилизованных граждан могли уволить по статье 83 Трудового кодекса (по причинам, которые не зависят от сторон трудовых отношений).

Он отметил, что в государственных организациях рабочее место сохраняется за гражданином в случае мобилизации, именно такой механизм хотят распространить и на частный сектор.