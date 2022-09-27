«Из физруков в танкисты»: Генерал Соболев объяснил смысл мобилизации школьных учителей
Мобилизация направлена на усиление сухопутной группировки, а учителя, как правило, офицеры и сейчас востребованы, сказал в эфире НСН Виктор Соболев.
Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» скептически отнесся к предложениям об отсрочке для школьных учителей и бизнесменов.
Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова попросила отсрочку для учителей начальной и средней школы, а деловое сообщество – для ключевых сотрудников малого и среднего бизнеса.
«Что касается физруков и так далее, они, как правило, все военные. Если мы их всех освободим, наверное, будет не очень здорово. Они, как правило, офицеры, закончили вузы, и востребованы сейчас, особенно специальности танкиста, артиллериста, мотострелки, связисты, десантники. Давайте освободим сейчас малый и средний бизнес от мобилизации, физруков освободим, еще кого-то, а где же мы 300 тысяч возьмем? Я думаю, в семье бизнесмена, который пойдет, есть те, кто его заменят – супруга, родители, а может и старшие дети. Это никак не повлияет на выпуск хлеба и всего остального», - сказал Соболев.
По его мнению, представители бизнеса должны быть мобилизованы «в первую очередь».
«Эти должны в первую очередь защищать нашу Родину и свой бизнес. В Великую Отечественную войну у нас ничего не встало – ушел на фронт, его заменила жена и старшие дети, начиная с 12 лет. Малый и средний бизнес тоже должен внести свою лепту в спецоперацию, если речь идет о людях, имеющих военно-учетную специальность, какой-то опыт службы в армии, а, может быть, и в горячих точках. Они востребованы», - отметил парламентарий.
При этом Соболев развеял опасения о призыве гражданских пилотов, указав, что сейчас речь идет только об усилении сухопутных войск.
«Сейчас мобилизация направлена на усиление сухопутной группировки наших войск и призывают только туда, ни о каких пилотах речи нет. Чтобы восполнить некомплект летчиков, с гражданского самолета на военный не посадишь ни в коем случае. Нужно хотя бы полгода учить, чтобы он смог управлять военным самолетом», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее вице-президент профсоюза лётного состава России Олег Приходько говорил НСН, что мобилизация гражданских пилотов сильно ударит по российской авиаотрасли. По его словам, «даже сто пилотов – будет очень много для страны».
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