«Пока увольняют»: Юрист рассказал о трудовых правах мобилизованных граждан
Олег Бабич заявил НСН, что по закону работодатель увольняет сотрудника, который подлежит мобилизации, но скоро внесут поправки в Трудовой кодекс, чтобы этого избежать.
Глава правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о правах мобилизованных граждан в рамках Трудового кодекса.
«Если работник подлежит мобилизации, то при получении повестки там будет указана дата, когда необходимо прибыть в военкомат для отправки в войска. Работодатель в течение трех дней с этого момента должен издать указ об увольнении работника по статье 83 Трудового кодекса (работник увольняется по причинам, которые не зависят от сторон трудовых отношений). При этом работнику выплачивается выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка плюс все, что он должен получить за неотгулянные дни отпуска и все, что на момент увольнения заработал», - отметил эксперт.
По словам Бабича, в государственных организациях рабочее место сохраняется за гражданином в случае мобилизации, такой механизм планируется распространить и на частный сектор.
«Если работник работает в государственной организации, за ним сохраняется место работы, после демобилизации работодатель должен его принять обратно. Для коммерческих организаций такого правила нет, но были заявления депутатов о том, что планируется внесение изменений в Трудовой кодекс, чтобы распространить правила сохранения места для всех предприятий. Пока законопроекта нет, но в ближайшее время увидим. Работодатель вправе принимать на работу по срочному трудовому договору работника на рабочее место временно отсутствующего работника. Когда временно отсутствующий работник возвращается, принятый работник увольняется, если нет других вакансий. В каждой организации по закону должны существовать мобилизационные планы. Но сейчас возникает очень много вопросов, потому что мобилизация – это новые условия», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Рынок труда не почувствует 300 тысяч мобилизованных работников, а вот три миллиона - это уже будет очень ощутимо. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ранее сообщил президент и основатель SuperJob Алексей Захаров.
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