«Пока увольняют»: Юрист рассказал о трудовых правах мобилизованных граждан

«Если работник работает в государственной организации, за ним сохраняется место работы, после демобилизации работодатель должен его принять обратно. Для коммерческих организаций такого правила нет, но были заявления депутатов о том, что планируется внесение изменений в Трудовой кодекс, чтобы распространить правила сохранения места для всех предприятий. Пока законопроекта нет, но в ближайшее время увидим. Работодатель вправе принимать на работу по срочному трудовому договору работника на рабочее место временно отсутствующего работника. Когда временно отсутствующий работник возвращается, принятый работник увольняется, если нет других вакансий. В каждой организации по закону должны существовать мобилизационные планы. Но сейчас возникает очень много вопросов, потому что мобилизация – это новые условия», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».

Рынок труда не почувствует 300 тысяч мобилизованных работников, а вот три миллиона - это уже будет очень ощутимо. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ранее сообщил президент и основатель SuperJob Алексей Захаров.







