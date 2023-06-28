«Зачем пугать людей?»: Кондитер развеял миф о вреде пальмового масла

Спикеру Госдумы Вячеславу Володину следует советоваться с профильными высокопоставленными специалистами, прежде чем громогласно заявлять о вреде того или иного продукта. Таким мнением в эфире НСН поделился президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.

Ранее днем Володин предложил ввести уголовную ответственность за использование заменителей в продуктах. В том числе пальмового масла. По его мнению, все, что содержит пальмовое масло вместо молока, - вредит здоровью.