Разговор Путина и Трампа продлился почти час

Помощник президента отметил, что Трамп вновь потребовал в кратчайшие сроки заявить боевые действия в зоне спецоперации. В свою очередь Путин заявил о продолжении поиска политического переговорного урегулирования конфликта и подчеркнул, что Россия продолжит добиваться целей СВО.

Ушаков назвал договор двух лидеров «откровенным, деловым и конкретным» и сообщил, что главы двух государств продолжат свое общение.

Ранее опрос показал, что большинство россиян не верят в то, что Трамп сможет каким-либо образом повлиять на переговоры России и Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

