Разговор Путина и Трампа продлился почти час

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа продолжался почти час, в ходе него, в том числе, была затронута тема конфликта на Украине. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Трамп допустил, что у Путина есть территориальные амбиции за пределами Украины

Помощник президента отметил, что Трамп вновь потребовал в кратчайшие сроки заявить боевые действия в зоне спецоперации. В свою очередь Путин заявил о продолжении поиска политического переговорного урегулирования конфликта и подчеркнул, что Россия продолжит добиваться целей СВО.

Ушаков назвал договор двух лидеров «откровенным, деловым и конкретным» и сообщил, что главы двух государств продолжат свое общение.

Ранее опрос показал, что большинство россиян не верят в то, что Трамп сможет каким-либо образом повлиять на переговоры России и Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
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