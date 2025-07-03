В Центробанке предложили ограничить работу карт с истекшим сроком действия

В Банке России предложили ограничить хождение платежных карт, у которых истек срок годности. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина в кулуарах Финансового конгресса, сообщила «Российская газета».

Россиян предупредили о возможных блокировках карт за мелкие переводы

По ее словам, ранее было решено продлить срок действия карт, однако сейчас банки начали замещать такие карты, и их доля в России сокращается.

«В рамках нашей работы по борьбе с мошенничеством срок действия карты — это один из элементов, который в том числе препятствует фродным разным операциям», — отметила Бакина. Срок ограничения объявят банкам заблаговременно, пояснила она.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что частые мелкие поступления средств на карту и переводы от разных лиц могут привести к блокировке банковской карты.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:КартыБанковские КартыЦентробанк

Горячие новости

Все новости

партнеры