В Центробанке предложили ограничить работу карт с истекшим сроком действия

По ее словам, ранее было решено продлить срок действия карт, однако сейчас банки начали замещать такие карты, и их доля в России сокращается.

«В рамках нашей работы по борьбе с мошенничеством срок действия карты — это один из элементов, который в том числе препятствует фродным разным операциям», — отметила Бакина. Срок ограничения объявят банкам заблаговременно, пояснила она.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что частые мелкие поступления средств на карту и переводы от разных лиц могут привести к блокировке банковской карты.

