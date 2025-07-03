Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан
В МИД России подтвердили, что Москва официально признала Исламский Эмират Афганистан (ИЭФ, самоназвание государства при нынешнем правительстве — Прим. НСН). Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов в интервью РИА Новости.
«Признала», — ответил Кабулов на вопрос журналистов.
В МИД Афганистана ранее сообщили, что о соответствующем решении российского правительства официально объявил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов. Кроме того, замминистра иностранных дел России Андрей Руденко принял 2 июля копии верительных грамот у вновь назначенного афганского посла Гуль Хасана Хасана.
Ранее Афганистан и Россия в ходе бизнес-форума в рамках Международного экономического форума «Россия — исламский мир: KazanForum» подписали пять меморандумов о взаимопонимании. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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