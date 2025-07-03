Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан

«Признала», — ответил Кабулов на вопрос журналистов.

В МИД Афганистана ранее сообщили, что о соответствующем решении российского правительства официально объявил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов. Кроме того, замминистра иностранных дел России Андрей Руденко принял 2 июля копии верительных грамот у вновь назначенного афганского посла Гуль Хасана Хасана.

Ранее Афганистан и Россия в ходе бизнес-форума в рамках Международного экономического форума «Россия — исламский мир: KazanForum» подписали пять меморандумов о взаимопонимании. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

