Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан

В МИД России подтвердили, что Москва официально признала Исламский Эмират Афганистан (ИЭФ, самоназвание государства при нынешнем правительстве — Прим. НСН). Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов в интервью РИА Новости.

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«Признала», — ответил Кабулов на вопрос журналистов.

В МИД Афганистана ранее сообщили, что о соответствующем решении российского правительства официально объявил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов. Кроме того, замминистра иностранных дел России Андрей Руденко принял 2 июля копии верительных грамот у вновь назначенного афганского посла Гуль Хасана Хасана.

Ранее Афганистан и Россия в ходе бизнес-форума в рамках Международного экономического форума «Россия — исламский мир: KazanForum» подписали пять меморандумов о взаимопонимании. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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