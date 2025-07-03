Бородин пообещал взять на контроль концерт «Тату» в Ялте
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин пообещал не обращаться с требованиями запретить концерт музыкального коллектива «Тату» в Ялте, но подчеркнул, что возьмет выступление на контроль. Об этом он заявил в интервью NEWS.ru.
Ранее, по словам Бородина, в своем творчестве группа занималась пропагандой нетрадиционных ценностей (ЛГБТ, организация признана в России экстремистской, деятельность запрещена). Вместе с тем он выразил надежду, что солистки «Тату» Юлия Волкова и Елена Катина изменили свои взгляды.
«Надеемся, что такого больше не будет и нам не придется после концерта обращаться в правоохранительные органы, что они не устроят <…> в общественном месте чуть ли не оргию, — заявил Бородин.
Глава ФПБК посетовал на поведение многих артистов в последнее время — они, по его мнению, как будто «слетели с катушек»: готовы устраивать «непонятные вещи» на публике ради популярности, лайков и хайпа.
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что объявившая о воссоединении группа «Тату» не сможет даже приблизиться к былому успеху. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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