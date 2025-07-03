Умер актер из «Звездных войн» Кеннет Колли
3 июля 202521:34
Знаменитый по роли адмирала Пиетта в «Звездных войнах» актер Кеннет Колли умер в возрасте 87 лет, сообщило издание Independent.
Уточняется, что Колли умер еще 30 июня. Причиной смерти стала пневмония на фоне COVID-19.
Помимо работы в франшизе «Звездные войны», Колли снялся в сериале «Острые козырьки», а также сотрудничал с режиссерами Аки Каурисмяки и Клинтом Иствудом.
Ранее в своем доме в Малибу (Калифорния) умер известный по ролям в фильмах «Убить Билла», «Бешеные псы» и «Донни Браско» актер Майкл Мэдсен. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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