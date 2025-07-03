Умер актер из «Звездных войн» Кеннет Колли

Уточняется, что Колли умер еще 30 июня. Причиной смерти стала пневмония на фоне COVID-19.

Помимо работы в франшизе «Звездные войны», Колли снялся в сериале «Острые козырьки», а также сотрудничал с режиссерами Аки Каурисмяки и Клинтом Иствудом.

Ранее в своем доме в Малибу (Калифорния) умер известный по ролям в фильмах «Убить Билла», «Бешеные псы» и «Донни Браско» актер Майкл Мэдсен. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

