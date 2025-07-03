Драпеко: Американцам понравятся фильмы Бондарчука и Ростоцкого
Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе телефонного разговора 3 июля обсудили возможный обмен демонстрирующими традиционные ценности фильмами. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. В свою очередь зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила «Газете.Ru», что в России есть много лент, которые могли бы прийтись по вкусу американцам.
«У нас очень много фильмов хороших — наши сказки, и снятые в последнее время, и раньше. Это фильмы великих режиссеров — Бондарчука, Ростоцкого, Чухрая. Вопрос о том, что это будет, это будет ретроспектива советских фильмов или показ нового. Я думаю, министерство культуры решит», — отметила Драпеко.
По ее словам, в свое время популярным во всем мире стали популярными такие культовые картины, как «Война и мир» и «Тихий Дон».
«Это вопрос вкуса. Вопрос эстетический. Я думаю, должны решить наши эксперты. Если американцы согласятся, можно и “Чебурашку” им отдать», — резюмировала она.
Ранее народный артист России, художественный руководитель Общенациональной программы «В кругу семьи» Федор Добронравов заявил, что в 1990-х годах российские актеры и режиссеры всегда стремились походить на своих западных коллег, ориентировались на Голливуд, однако сейчас ситуация в корне изменилась. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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